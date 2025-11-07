Globale Prévoyance | La force d’une protection complète

Pour Hayett Assurances, la protection ne s’improvise pas : elle se prépare. À travers le produit Globale Prévoyance, la compagnie renforce son engagement envers les familles et les entreprises tunisiennes. Rencontre avec un responsable de Hayett Assurances, qui nous éclaire sur la vision et les objectifs de cette offre.

«L’un des piliers de l’assurance vie, c’est la prévention. Chez Hayett Assurances, nous croyons que prévoir, c’est déjà protéger. La vie est faite d’imprévus : un accident, une maladie ou un départ prématuré peuvent tout remettre en question. Avec Globale Prévoyance, nous voulons offrir à nos clients une sécurité réelle, immédiate et adaptée à chaque situation», explique le responsable.

«Conçue comme une solution complète, Globale Prévoyance repose sur trois plans essentiels, répondant aux besoins des particuliers comme des entreprises. Nous avons voulu proposer une offre modulable qui s’adapte à chaque profil», poursuit le responsable de Hayett Assurances.

Les trois plans sont :

Plan Vie Entière : dédié aux familles, il protège les proches tout au long de la vie en leur garantissant le versement d’un capital en cas de décès, assurant ainsi leur stabilité financière et leur sérénité.

: dédié aux familles, il protège les proches tout au long de la vie en leur garantissant le versement d’un capital en cas de décès, assurant ainsi leur stabilité financière et leur sérénité. Plan Homme Clé : conçu pour les entreprises, il protège leur activité contre la perte d’un collaborateur indispensable, assurant la continuité de l’entreprise.

: conçu pour les entreprises, il protège leur activité contre la perte d’un collaborateur indispensable, assurant la continuité de l’entreprise. Plan Bedil : destiné au chef de famille, il permet de préserver l’équilibre du foyer et de maintenir les conditions de vie des proches en cas de disparition prématurée.

Mais l’offre ne s’arrête pas là. Hayett Assurances y a intégré plusieurs garanties complémentaires pour renforcer la couverture.

«Nous avons voulu aller plus loin qu’une simple protection : nous avons ajouté la Garantie Accident, qui prévoit le doublement du capital en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive», explique notre source. Qui ajoute : «Nous proposons également la Garantie Hospitalisation Chirurgicale, qui offre une indemnité journalière pouvant aller jusqu’à trente jours en cas de perte de revenus suite à une hospitalisation chirurgicale. »

«Parmi les garanties les plus innovantes, il y a la Garantie Cancer Protect. Elle ne se limite pas à un soutien financier, mais reflète notre engagement à être un partenaire humain à vos côtés. Nous savons tous que l’annonce d’un cancer bouleverse profondément la vie familiale et pèse lourdement sur le budget du foyer. La Garantie Cancer Protect prévoit le versement immédiat d’un capital pour accompagner la famille, ainsi qu’un accès gratuit à un deuxième avis médical auprès de spécialistes internationaux», enchaîne le responsable de Hayett Assurances.

Interrogé sur le bon moment pour souscrire, il répond : «Le bon moment, c’est toujours maintenant. Chaque jour compte. Souscrire à Globale Prévoyance, c’est un acte de responsabilité envers sa famille ou son entreprise, pour avancer dans la vie en toute sérénité.»

Pour Hayett Assurances, cette approche s’inscrit dans une vision durable et humaine de la protection. «Notre rôle est d’accompagner nos clients dans les moments difficiles, mais aussi de les aider à les anticiper», conclut notre interlocuteur.

Pour en savoir plus ou souscrire, rendez-vous sur ce lien.