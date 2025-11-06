Human screen festival à la Cité de la culture de Tunis

L’Association ACTIF annonce que la 10e édition du Human Screen Festival, se tiendra du 11 au 15 novembre 2025, à la Cité de la Culture de Tunis.

Cette nouvelle édition mettra à l’honneur le cinéma engagé, la liberté d’expression et la défense des droits humains à travers des projections, de débats et des rencontres inspirantes, annoncent les organisateurs.

Pour ce Festival International du Film des Droits de l’Homme, plus de 55 œuvres issues de 32 pays sont attendues, sachant que l’Espagne, sera invitée d’honneur de cette édition, qui célèbrera le cinéma citoyen sous le slogan « Les droits sont indivisibles ».

On notera qu’en marge des projections, le festival propose également des rencontres, des ateliers, un colloque, entre autres programmes sur les droits de l’homme, le dialogue et le cinéma engagé.

*ACTIF (Association Culturelle Tunisienne pour l’insertion et la Formation) est une association tunisienne apolitique a but non lucratif.

Y. N.