IFT | Projection du film «Jad» de Jamil Najjar (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection de « Jad », le nouveau film du réalisateur Jamil Najjar, inspiré d’une histoire vraie et qui est en salles depuis le 22 octobre 2025.

Le rendez-vous est donné pour ce samedi 8 novembre à 19 heures à l’auditorium de l’IFT et les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’Institut et en ligne sur son site web

Résumé (VOSTFR – Interdit de -12 ans) —-

Inspiré d’une histoire vraie.

Après un terrible accident de voiture, Ahmed, un jeune homme d’affaires ambitieux, est grièvement blessé et se retrouve coincé dans un hôpital public tunisien aux côtés de son frère cadet, Nour. Plongé dans un système inconnu et chaotique, il découvre un univers de douleur, d’attente et de résilience silencieuse. Tandis que Nour se bat pour survivre, Ahmed est contraint de confronter ses propres valeurs, les inégalités sociales et la fragilité du contrôle.

Cette épreuve devient le prisme à travers lequel le film dénonce les failles du système de santé public tunisien marqué par la négligence et la souffrance humaine.

Cette épreuve inattendue transformera profondément Ahmed, redéfinissant son lien avec Nour et sa vision du monde pour toujours.