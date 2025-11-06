Kia s’associe à CiL Leasing pour lancer une offre exceptionnelle destinée à rendre l’acquisition de ses SUV encore plus accessible et attractive. Cette campagne met en avant deux modèles emblématiques de la marque — le Kia Seltos et le Kia Sonet — reconnus pour leur design moderne, leur performance et leur polyvalence au quotidien.

Sous le slogan «Avec Kia, roulez plus, dépensez moins», cette initiative illustre la volonté de Kia d’offrir à ses clients des solutions de mobilité avantageuses. Grâce à cette offre, les acquéreurs peuvent désormais bénéficier d’avantages exclusifs* :

• Jusqu’à 750 DT de carburant offerts*

• 20 000 km d’entretien gratuit

• Et un financement avantageux pour faciliter leur achat ;

Kia Seltos : la puissance maîtrisée

Avec son moteur 1.4 T-GDi et son design affirmé, le Kia Seltos incarne parfaitement l’équilibre entre robustesse et raffinement. Son intérieur spacieux et ses finitions haut de gamme en font un SUV compact à la fois confortable, connecté et élégant. C’est le compagnon idéal pour les conducteurs qui veulent conjuguer polyvalence et plaisir de conduite au quotidien.

Disponible à 120 980 DT.

Kia Sonet : l’esprit urbain, sans compromis

Plus compact mais tout aussi séduisant, le Kia Sonet mise sur un design moderne et audacieux, parfait pour la ville comme pour vos escapades du weekend. Pratique, bien équipé et économique, il représente le SUV urbain par excellence : agile, stylé et intelligent.

Disponible à partir de 89 480 DT.

Avec cette campagne, Kia et CiL Leasing réaffirment leur volonté d’offrir aux conducteurs tunisiens plus de liberté, plus d’avantages et plus de confiance dans leur choix automobile.

Cette offre s’inscrit dans la vision globale de Kia : faire de chaque trajet une expérience inspirante.

*Offre soumise à conditions, sur acceptation du dossier auprès de CiL Leasing et dans la limite du stock disponible.