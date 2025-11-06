Selon du livre d’Alger | Les cagoulards de la censure

Ils avancent masqués, mais leurs méthodes sont bien visibles. À l’ombre des institutions, les nouveaux inquisiteurs de la culture ont troqué la cagoule du dogme contre le costume de fonction. Ils décident de ce qu’il faut lire, penser, publier — et de qui mérite d’exister dans l’espace public.

Latif Belhedi

Le dernier Salon international du livre d’Alger, dont la 28ᵉ édition se tient du 29 octobre au 8 novembre 2025 au Palais des expositions des Pins maritimes, a révélé l’ampleur de cette dérive. Des dizaines d’auteurs algériens — professeurs, médecins, journalistes, anciens officiers de l’ALN — ont été exclus sans explication, réduits au silence dans leur propre pays.

Pendant ce temps, les stands officiels étalaient sans gêne ‘‘Mein Kampf’’, ‘‘Les Mémoires de Mussolini’’, ‘‘le Manuel du parfait salafiste’’ ou encore le dernier brûlot d’Éric Zemmour. Le paradoxe est violent : la pensée libre bannie, les idéologies de la haine tolérées.

Ironie du calendrier : au même moment, le leader de l’extrême droite française paradait à Tel-Aviv pour encourager l’armée israélienne dans son entreprise de destruction. Pour un pays qui fait de la cause palestinienne un principe sacré, cela frôle la trahison morale.

Mais le plus grave est ailleurs. Dans un procès-verbal du juge d’instruction, le président de la Commission de censure reconnaît que les sanctions contre Koukou Éditions ont été «ordonnées par la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji», sur la base d’un «rapport secret des services de sécurité». Ce rapport accuse la maison d’édition de publier des livres «destructeurs» et «nuisibles à l’image de l’Algérie».

Drôle d’Algérie que celle qui redoute ses propres penseurs, mais déroule le tapis rouge aux marchands d’obscurantisme. Drôle d’État qui se protège de ses intellectuels, mais s’ouvre à ceux qui ont bâti leur gloire sur le mépris des autres.

Les vrais destructeurs ne sont pas ceux qui publient des idées, mais ceux qui confondent la critique avec la trahison, le débat avec le danger. Ceux-là ne protègent pas l’Algérie : ils l’étouffent.

Pour juger de ce que ces censeurs appellent des «publications destructrices», il suffit de visiter le site de Koukou Éditions pour se faire une idée soi-même.