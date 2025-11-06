Les relations intimes à l’ère des interfaces numériques

Autrefois, l’intimité commençait par des contacts physiques fortuits et des regards échangés. Aujourd’hui, elle commence de plus en plus souvent par un banal message sur Internet : «Salut!». Nous vivons à une époque où un simple glissement du doigt peut changer votre destin. La technologie nous offre la possibilité d’être proches les uns des autres, même si nous sommes séparés par des milliers de kilomètres. Mais tout est-il aussi idyllique qu’il n’y paraît ? Et qu’advient-il réellement de nos sentiments lorsqu’un écran de smartphone ou d’ordinateur portable nous sépare ? Réfléchissons-y ensemble.

Latif Belhedi

Le rapprochement entre personnes est un processus complexe et souvent long. Dans la vie réelle, tout commence par les canaux sensoriels de base, à savoir la vue, l’odorat et le toucher. Lorsque nous communiquons avec quelqu’un que nous apprécions, notre cerveau fonctionne comme un radar vivant. Il analyse la façon dont l’autre personne nous traite, en analysant ses expressions faciales, ses gestes et le timbre de sa voix. À ce moment-là, des neurotransmetteurs sont activés dans le corps:

l’ocytocine, qui est responsable de l’attachement ;

la dopamine, qui est associée aux sentiments de récompense et de plaisir;

la sérotonine, un régulateur de l’humeur.

Lorsque nous communiquons avec quelqu’un en ligne, notre cerveau continue à rechercher des «signaux de proximité». Il les trouve dans les textes, les emojis, les messages vocaux. Même l’envoi de SMS peut déclencher une poussée de dopamine, en particulier lorsque nous attendons une réponse. Après tout, notre cerveau perçoit cela comme un pari : «Va-t-il ou va-t-elle répondre ?»

Cependant, nous devons comprendre que l’intimité en ligne est souvent le résultat d’algorithmes. Par exemple, les applications de rencontre nous proposent des candidats idéaux en fonction de ce que nous souhaitons obtenir. Les algorithmes étudient attentivement notre comportement, «observent» les profils sur lesquels nous nous arrêtons et ceux que nous faisons défiler immédiatement. Ils nous proposent ainsi une sélection de personnes qui correspondent à nos préférences. Et bien souvent, les partenaires potentiels comprennent des personnes auxquelles nous ne prêterions pas attention dans la vie réelle.

L’hyperconnectivité et ses effets secondaires

On pourrait penser qu’il n’y a rien de mieux que la possibilité d’avoir une communication constante. Grâce à Internet, nous pouvons envoyer un message à notre partenaire à tout moment, que ce soit un message vocal, une photo ou une vidéo. Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’hyper-connectivité augmente l’anxiété.

Lorsque l’on est toujours « en ligne », on s’attend à une réponse instantanée. Et si une personne ne nous répond pas immédiatement, on commence à penser qu’elle ne s’intéresse pas à nous. Elle a lu le message mais n’a pas répondu ? Cela signifie qu’elle est en colère contre nous.

Par conséquent, l’hyper-connectivité prive souvent les relations d’espace. Nous nous habituons à l’idée que nous devons toujours être « en contact ». Et le fait de vérifier constamment notre statut en ligne et notre emplacement déclenche des mécanismes d’anxiété et de jalousie. Les psychologues appellent ce phénomène «digital suffocating intimacy» (intimité numérique étouffante). Nous voulons être en contact avec notre partenaire à tout moment, et lorsqu’il ou elle n’est pas en ligne, même pour une courte période, le cerveau réagit à cela comme à une menace potentielle. Il s’agit là d’un nouveau type de dépendance émotionnelle, dont beaucoup de personnes souffrent déjà aujourd’hui.

Les chatroulettes et l’effet «miroir» : augmentent-ils l’empathie ?

Les roulettes de chat vidéo réintroduisent dans nos vies un élément important pour des interactions de qualité : les signaux non verbaux. Le regard, le timbre de la voix, les expressions faciales : tout cela redevient perceptible, même si c’est à travers un écran. En communiquant par chat roulette, nous pouvons nous voir et nous entendre presque comme dans la vie réelle. Cela a un effet positif sur la qualité de la communication.

De plus, l’effet dit «miroir» apparaît dans les conversations vidéo en ligne. Les psychologues entendent par ce terme la reproduction inconsciente par une personne des gestes, de l’intonation et des expressions faciales de son interlocuteur. Lors d’une communication vidéo, cet effet est encore renforcé par le fait que nous voyons non seulement l’autre personne, mais aussi notre propre visage à l’écran.

Nous commençons à contrôler nos expressions faciales, nos mouvements et notre intonation. Nous commençons même à nous imiter nous-mêmes, c’est-à-dire à imiter l’image idéale que nous avons créée dans notre esprit. L’effet «miroir» se manifeste également par le fait que nous pouvons nous voir dans les autres. Imaginons que vous soyez irrité par votre interlocuteur qui vous interrompt constamment. Peut-être faites-vous souvent la même chose, mais sans vous en rendre compte. Ainsi, le cerveau réagit inconsciemment aux traits de caractère que nous n’acceptons pas chez nous-mêmes.

De plus, l’effet «miroir» concerne également la résonance émotionnelle. Les chats type chatroulette nous aident à lire instantanément l’humeur de notre interlocuteur et à nous « charger » de son énergie. Un sourire provoquera un sourire, une expression renfrognée provoquera une tension interne. Même au niveau subconscient, les émotions peuvent nous rapprocher ou, au contraire, créer une distance.

De l’écran à la réalité : la dissonance cognitive d’un premier rendez-vous

Lorsque nous communiquons en ligne pendant longtemps, il semble qu’il y ait non seulement une «alchimie» entre nous, mais aussi une réelle proximité. Cependant, lorsque nous nous rencontrons en personne, ce sentiment peut soudainement disparaître. Pourquoi cela se produit-il ? En réalité, il y a plusieurs raisons à cela.

Tout d’abord, lorsque nous communiquons en ligne, nous n’obtenons qu’une partie des informations sur une personne. Notre cerveau «complète» tout le reste en se basant sur le style des messages, la voix et les photos. Une image idéalisée apparaît alors dans notre tête. Plus nous communiquons uniquement en ligne, plus notre cerveau «fantasme». Puis, lorsque nous rencontrons la personne réelle, nos attentes ne correspondent pas à la réalité. Après tout, la personne n’est plus tout à fait telle que nous l’avions imaginée.

Et ce n’est peut-être même pas une question d’apparence, mais de rythme de communication. Après tout, lorsque nous envoyons un message, nous avons le temps de réfléchir avant de répondre, de modifier ce que nous avons écrit, voire de demander conseil à chat GPT. Dans la vie réelle, tout est différent. Tout le monde ne trouve pas facile de passer immédiatement à la communication réelle et de s’ouvrir. Même l’anxiété peut jouer un mauvais tour et gâcher la première impression. Par conséquent, lorsque vous vous rendez à un rendez-vous, n’oubliez pas qu’une personne réelle vous y attend, avec ses propres craintes et inquiétudes.

Est-il possible de construire des relations durables à l’ère numérique ?

Vous avez probablement déjà entendu dire qu’Internet, et la technologie en général, nous empêchent d’être vraiment proches les uns des autres. Mais en réalité, le progrès a simplement transformé le processus de rapprochement. Par exemple, les chatroulettes nous aident à établir plus rapidement le contact avec une personne. Après tout, lorsque nous voyons notre interlocuteur ou interlocutrice en personne, même à travers un écran, il nous est plus facile de comprendre si nous sommes faits l’un pour l’autre et s’il y a une «alchimie» entre nous.

De plus, ces plateformes vous permettent de ne pas perdre de temps en communications futiles. Par exemple, dans le 1v1 chat roulette CooMeet, le système connecte les utilisateurs uniquement avec des personnes du sexe opposé. Et grâce à la vérification obligatoire, vous pouvez être sûr que de l’autre côté de l’écran se trouve une personne réelle, et non un faux profil ou un robot.

Cependant, il est important de comprendre que la communication en ligne n’est qu’un début et ne remplace pas complètement la communication réelle. Pour construire des relations solides, les SMS et la communication vidéo ne suffisent pas. Il faut de vraies émotions, des expériences partagées, non seulement des conversations superficielles, mais aussi des conversations sur des sujets complexes. Et cela n’est possible que dans la vie réelle.

Il est donc tout à fait possible de construire une relation fructueuse à l’ère numérique. L’essentiel est de se rappeler que la communication en ligne n’est que la première étape vers quelque chose de plus grand.