Crise environnementale à Gabès | Vers une grève régionale

L’Union régionale du travail (URT) de Gabès a évoqué, ce vendredi 10 octobre 2025, la possibilité d’une grève régionale si les autorités ne prennent pas de mesures urgentes et immédiates pour faire face à la crise environnementale.

Dans un communiqué publié suite à un nouvel épisode d’intoxication touchant plusieurs élèves du collège Chott Essalem, l’URT a pointé du doigt ce qu’elle a qualifié d’anéantissement de l’environnement et a appelé les autorités à des mesures permettant d’assurer des solutions durables au dossier environnemental dans la région.

L’URT a rappelé que les « incidents répétés d’asphyxie causés par les fuites de gaz du Groupe chimique tunisien (GCT) font de région une zone sinistrée face à l’absence d’interventions sérieuses et urgentes pour l’entretien, le remplacement et la modernisation des canalisations et des installations industrielles »

Y. N.