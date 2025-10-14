Tunisie | Grâce présidentielle à l’occasion de la fête de l’Évacuation

Le chef de l’État Kaïs Saïed a accordé une grâce présidentielle au profit de 1125 détenus à l’occasion du 62e anniversaire de la fête de l’Évacuation (Aïd El-Jalaa), célébrée le 15 octobre de chaque année.

C’est ce qu’annonce un communiqué de la présidence ce mardi 14 octobre 2025, en précisant que cette grâce présidentielle permettra la libération de 364 détenus, alors que les autres bénéficieront d’une réduction de peine.

Il a par ailleurs été décidé, sur instructions du président, d’accorder la liberté conditionnelle à 1035 autres détenus.

Y. N.