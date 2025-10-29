Ambassade du Japon | Les jeunes tunisiens brillent à la Coupe du Monde SpoGomi à Tokyo

L’équipe tunisienne, composée d’Emna, Youssef et Yacoube, a réalisé une performance remarquable lors de la « 2025 SPOGOMI WORLD CUP » qui s’est déroulée aujourd’hui à Shibuya, Tokyo.

Dans un communiqué publié ce mercredi 29 octobre 2025, l’ambassade du Japon en Tunisie indique que les trois jeunes ambassadeurs ont fait honneur à la Tunisie en se classant à la 14ème place sur 33 participants venus du monde entier.

En participant à cette compétition unique qui allie sport et ramassage de déchets (SPOGOMI est un terme japonais contractant « Sport » et « Gomi » (déchet)), l’équipe tunisienne a réussi à collecter 16,429 kg de déchets. Leur engagement va au-delà de la simple compétition ; il témoigne d’une forte détermination à sensibiliser le public à l’importance cruciale de la protection de l’environnement, indique encore l’ambassade.

« Merci à Emna, Youssef et Yacoube et bonne continuation à leur retour en Tunisie ! », ajoute l’ambassade du Japon, en rappelant que le problème des déchets marins s’aggrave partout dans le monde et qu’environ 80 % des déchets marins proviennent des terres (villes).