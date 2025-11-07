Sonia Dahmani comparaît devant le juge sans en avoir été informée

Sonia Dahmani a été emmenée, aujourd’hui, vendredi 7 novembre 2025, devant la chambre 17 auprès de la Cour d’appel de Tunis, sans en avoir été préalablement informée elle-même ni ses avocats.

C’est ce qu’a annoncé sa sœur Ramla Dahmani Accent, qui réside en France, dans un post Facebook, ajoutant que Sonia a demandé le renvoi de l’affaire et l’audience a été reportée au 21 novembre courant.

Sonia Dahmani a comparu dans le cadre d’une affaire pour laquelle elle avait été condamnée, le 24 octobre 2024, à deux ans de prison, en vertu du décret présidentiel 54 sur la «diffusion de fausses nouvelles».

En réalité, il s’agit de déclarations médiatiques sur le racisme en Tunisie en lien avec les migrants subsahariens, que l’avocate et chroniqueuse avait tenu sur les ondes d’une radio locale.

I.B.