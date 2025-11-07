Green Forward pour accélérer la transition verte en Tunisie

Un événement national de networking réunit à l’Hôtel Alhambra Thalasso Hammamet ce vendredi 7 novembre 2025 plus d’une centaine d’acteurs de l’écosystème vert tunisien, dans le but d’encourager les échanges, de stimuler les partenariats et de valoriser les meilleures pratiques en matière d’économie verte et circulaire, et d’accélérer la transition vers une économie verte et circulaire.

Organisé dans le cadre du programme Green Forward, implémenté au niveau méso et mis en œuvre à l’échelle nationale par le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (Citet), en collaboration avec Spark et financé par l’Union européenne (UE), cet événement inédit va œuvrer pour catalyser les synergies afin d’accélérer la transition verte en Tunisie.

Le programme Green Forward vise à renforcer les capacités des organisations de soutien aux entreprises (OSE) afin qu’elles jouent un rôle de catalyseur clé au sein de l’écosystème économique tunisien — en particulier dans les domaines de l’économie verte et circulaire — en assurant le lien entre les politiques publiques et les PME.

Espace de dialogue, de coopération, et de co-construction

Cet événement a pour objectif de créer un espace unique de dialogue, de coopération et de co-construction entre les acteurs publics, privés, associatifs et académiques engagés dans la transition écologique, verte et circulaire en Tunisie.

Le Networking Event destiné aux OSE ambitionne de renforcer l’écosystème d’appui à la transition écologique en Tunisie tout en favorisant la création de synergies et de partenariats concrets, la mobilisation des financements verts, la promotion de l’innovation technologique et l’éco-conception et l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches de durabilité.

Un écosystème diversifié et engagé

Plus d’une centaine de participants sont attendus, représentant un large éventail d’acteurs de l’écosystème vert tunisien. Seront présents des institutions nationales et internationales, notamment les ministères, l’UE et diverses agences de coopération.

Les OSE, qu’elles soient publiques, privées ou associatives, prennent également part à cette rencontre. Les banques, fonds d’investissement, bailleurs de fonds, structures fédératrices et chambres professionnelles sont eux aussi représentés.

L’événement accueille par ailleurs des PME, des startups et des entrepreneurs verts, ainsi que des centres techniques, des instituts de recherche et des structures d’innovation. Enfin, des incubateurs, accélérateurs et clusters sectoriels viendront compléter ce panorama de participants engagés.

Un programme collaboratif et inspirant

Le programme du Networking Event s’articule autour de plusieurs temps forts. Un panel de discussion est consacré aux mécanismes d’appui à la transition verte et présente les leviers, instruments et programmes disponibles pour les acteurs de l’écosystème. Ce panel réunit notamment la Berd, la CDC, Amen Bank, Kickoff.tn, Expertise France, MedWaves, l’ANPR et Impact Partner.

L’événement sera également marqué par l’annonce officielle des OSE sélectionnés, suivie de la signature des protocoles d’accord (MoU) avec les organisations concernées.

Les sessions interactives dédiées à l’éco-conception et à l’innovation sont animées par des experts de renom.

Enfin, une présentation des perspectives de collaboration et des opportunités de coopération futures clôturera la rencontre.

Une plateforme stratégique à forte valeur ajoutée

Le Networking Event – Green Forward se positionne comme une véritable plateforme stratégique, réunissant l’ensemble des acteurs de l’écosystème vert tunisien. Il offre une occasion unique de nouer des partenariats concrets à travers la signature de protocoles d’accord (MoU), tout en mettant en lumière les initiatives, programmes et instruments de soutien déjà existants.

Au-delà des échanges, l’événement contribuera à renforcer le dialogue entre le secteur public et privé, ainsi qu’entre la recherche scientifique et l’industrie. Cette dynamique permettra d’accélérer le déploiement d’actions communes au service d’une Tunisie plus durable et circulaire.

Communiqué.