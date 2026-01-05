Football | Le Tunisien Raki Aouani signe pour Riga FC

Raki Aouani, l’ailier droit de l’Etoile sportive du Sahel (21 ans, 1,79 m), a signé un contrat de trois ans et demi avec Riga FC, le club phare de Lettonie, pour un montant de 300 000 euros. La valeur du joueur selon Transfert Market est de 700 000 euros.

À noter que Raki Aouani se trouve actuellement à Dubaï pour préparer la saison à venir avec sa nouvelle équipe. Il disputera les qualifications pour la Ligue des champions la saison prochaine avec son nouveau club, champion en titre.

Au cours de la saison 2025-2026, Aouani a joué 13 matchs sur 15 possibles et marqué 4 buts.

I. B.