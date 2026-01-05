Gafsa | Grève des employés de la CPG à Mdhilla

Les employés de la Compagnie de phosphate de Gafsa (CPG) à Mdhilla se sont mis en grève aujourd’hui, lundi 5 janvier 2025, pour protester contre la détérioration de leurs conditions de travail, suite au décès d’un de leurs collègues la nuit dernière, électrocuté dans l’exercice de ses fonctions.

Fawzi Akrimi, membre du Syndicat général des mines, cité par Diwan FM, a confirmé qu’il s’agissait du deuxième incident de ce type en trois semaines, précisant que les deux décès étaient dus aux mêmes conditions de travail dangereuses, selon ses termes.

Akrimi a expliqué que la grève était une initiative spontanée des employés, exprimant leur colère et leur protestation contre le manque de conditions de sécurité au travail.

Il a notamment souligné que le mauvais état de l’ambulance de la région de Mdhilla, appartenant à l’entreprise et qui serait hors service, avait empêché leur collègue de recevoir une assistance médicale en temps voulu après un accident du travail.

Le responsable syndical a ajouté que la durée de la grève n’a pas encore été déterminée, dans l’attente de la réponse de la direction de l’entreprise et des autorités compétentes aux revendications des employés et à la répartition des responsabilités.

I. B.