Menzel Bourguiba | Meurtre d’une femme et suicide du meurtrier

La ville de Menzel Bourguiba, dans le gouvernorat de Bizerte, a été secoué par un drame : un homme a tué une femme avec une arme à feu avant de se suicider avec la même arme, laissant un message expliquant les raisons de son crime, a rapporté Mosaïque FM, ce lundi 5 janvier 2025, en citant une «source bien informée».

Le parquet de Bizerte a autorisé l’ouverture d’une enquête sur le crime, et l’unité de police judiciaire s’en est chargée pour déterminer les véritables causes et les circonstances exactes du double drame.

I. B.