Menzel Bourguiba | Meurtre d’une femme et suicide du meurtrier

La ville de Menzel Bourguiba, dans le gouvernorat de Bizerte, a été secoué par un drame : un homme a tué une femme avec une arme à feu avant de se suicider avec la même arme, laissant un message expliquant les raisons de son crime, a rapporté Mosaïque FM, ce lundi 5 janvier 2025, en citant une «source bien informée».
Le parquet de Bizerte a autorisé l’ouverture d’une enquête sur le crime, et l’unité de police judiciaire s’en est chargée pour déterminer les véritables causes et les circonstances exactes du double drame.
I. B.
Donnez votre avis