Football | La Fédération met fin au contrat du staff technique de l’équipe nationale

La Fédération tunisienne de football a annoncé, dans la soirée de ce dimanche 4 janvier 2026, la fin de sa collaboration avec le staff technique national.

« Le Bureau a décidé de mettre fin à la relation contractuelle à l’amiable avec l’ensemble du staff technique de l’équipe nationale première. », lit-on dans le court communiqué publié ce soir et qui était fort attendu.

Cette décision concerne l’entraîneur principal ainsi que l’intégralité de ses adjoints et de l’équipe technique et intervient dans un contexte de reconstruction nécessaire après les récentes performances de l’équipe nationale, en particulier lors de la CAN au Maroc, où les Aigles de Carthage sont sortis par la petite porte en 8e de finale.

Y. N.