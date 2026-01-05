Report du procès contre Bensedrine, Korchid et Krichi

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter le procès de l’ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), Sihem Bensedrine et l’avocat Khaled Krichi, ancien vice-président de l’IVD, qui sont libres, ainsi que de l’ancien ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid, qui est en fuite, à une audience fixée au 19 février 2026.

Le report a été décidé dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté contre la décision de la chambre d’accusation de renvoyer les trois prévenus devant ladite chambre criminelle pour les affaires de corruption financière.

Les poursuites entrent dans le cadre de deux affaires liées à des décisions de règlement conclues par l’IVD (2013-2019), qui était en charge de la justice transitionnelle, avec deux hommes d’affaires : Abdelmajid Bouden (en fuite) et Slim Chiboub (incarcéré).

Rappelons que Bensedrine a été remise en liberté le 19 février 2025, après avoir été placée en détention provisoire le 1er août 2024.

I. B.