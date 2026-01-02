L’Etablissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques à lancé, ce vendredi 2 janvier 2026, un appel à candidatures pour la 60e édition du Festival international de Carthage

Il informe tous les créateurs du secteur artistique et culturel, les imprésarios, ainsi que toutes les structures et institutions concernées par la production et la promotion des œuvres artistiques que les candidatures pour la participation aux différents événements du Festival International de Carthage 2026 sont ouvertes à partir de la date de publication de ce communiqué, et ce, jusqu’au 31 Janvier 2026 inclus.

Les dossiers de candidature doivent être obligatoirement envoyés en ligne via le lien dédié (Le formulaire soit être soigneusement rempli et les documents demandés doivent être actualisés).

Communiqué