Exposition d’art à Paris |  ‘‘Illumination tunisienne’’

Une exposition collective ‘‘Illumination tunisienne’’, s’est tenue du 16 au 24 décembre 2025, réunissant un ensemble de dix-sept artistes tunisiens. Ce collectif diversifié comprenait non seulement des plasticiens, mais aussi des poètes et des romanciers, chacun représentant des disciplines variées des arts visuels et littéraires.

Cette manifestation artistique a eu lieu à l’International Art Gallery, un espace prestigieux situé dans le quartier suisse à Paris. Ce lieu est reconnu pour son engagement dans la promotion de l’art contemporain ainsi que pour ses initiatives visant à favoriser les échanges culturels à l’échelle internationale.

L’exposition a offert aux artistes l’opportunité de partager leurs créations et d’explorer une variété de thématiques ainsi que de techniques artistiques. Parmi celles-ci, on retrouvait des formes d’art aussi diversifiées que la photographie, la peinture, la céramique et la mosaïque, chaque artiste apportant sa propre vision et sa maîtrise unique de ces médiums.

Ce mélange de styles et de techniques a enrichi l’exposition, offrant ainsi une expérience visuelle et intellectuelle dynamique et variée.

Le cadre de l’International Art Gallery, un lieu renommé pour sa capacité à mettre en lumière aussi bien les talents émergents que les artistes établis, s’est avéré être l’environnement idéal pour cette rencontre artistique. Il a permis à cette exposition de toucher un large public, créant ainsi un espace d’échange fertile et stimulant pour tous les participants.

«À travers cette exposition, les artistes participants ont présenté des œuvres reflétant la richesse, la diversité et la singularité de la scène artistique tunisienne, tout en mettant en lumière les dialogues entre traditions locales et expressions contemporaines. «Notre participation à cet événement nous a permis de contribuer à la diffusion de l’art tunisien à l’échelle internationale, d’échanger avec des artistes et des professionnels du milieu artistique, et de renforcer notre présence dans un contexte culturel et artistique international», a déclaré Douha Alaya, qui a participé à l’exposition.

«Durant cette période de recherche et de création, nous nous consacrons à l’expérimentation de plusieurs techniques artistiques étroitement liées à la pratique photographique et aux nouvelles technologies de l’intelligence artificielle. Cette exploration ne se limite pas à un usage technique des outils, mais s’inscrit dans une réflexion approfondie sur leur potentiel expressif et symbolique. En mariant ces différentes techniques, nous cherchons à dépasser leurs fonctions premières afin de produire une image singulière, personnelle et authentique, porteuse de sens et d’émotion», a-t-elle ajouté