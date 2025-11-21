Tino Chrupalla, coprésident (avec Alice Weidel) d‘Alternative pour l’Allemagne (AfD), de tendance populiste de droite, le principal parti d’opposition au Bundestag actuel, a estimé que la Pologne pourrait devenir une menace pour l’Allemagne et a imputé la responsabilité de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine à l’Occident. Parallèlement, les dissensions s’intensifient au sein de l’AfD concernant les contacts de ses membres avec le pays de Vladimir Poutine.

Habib Glenza, à Lodz.

Mardi soir dans l’émission de Markus Lanz sur la chaîne de télévision publique allemande ZDF, Tino Chrupalla disait : «Je ne vois aucune menace pour l’Allemagne de la part de la Russie pour le moment, par contre la Pologne pourrait devenir une menace pour nous.»

Le coprésident du parti d’extrême droite a estimé que n’importe quel pays pouvait représenter une menace pour l’Allemagne. «Bien sûr, la Pologne pourrait aussi devenir une menace pour nous», a-t-il déclaré en réponse à la question de l’animateur.

«Actuellement, nous constatons deux poids, deux mesures et une double morale concernant le gazoduc Nord Stream. La Pologne n’a pas extradé un criminel recherché, un terroriste (le citoyen ukrainien Volodymyr Zhuravlyov, dont l’extradition a été refusée par le tribunal de district de Varsovie). Elle ne l’a pas fait. Et comment le gouvernement allemand a-t-il réagi ? Il ne fait rien. Il se contente de dire : ‘‘D’accord, cela peut arriver’’», a déclaré le dirigeant de l’AfD.

«Poutine ne m’a rien fait», a déclaré Chrupalla

À propos de la Russie, Chrupalla a déclaré qu’elle «n’a jamais été une démocratie» et «est une dictature depuis un siècle». «Je m’exprime en tant qu’homme politique allemand, guidé par l’intérêt de l’Allemagne, car c’est pour cela que j’ai été élu au Parlement. On peut critiquer les dictatures, mais il faut s’occuper de nos propres affaires», a souligné le chef de l’AfD. «Poutine ne m’a rien fait», a-t-il ajouté.

Chrupalla a critiqué la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Mais il a souligné que, durant la période précédant le conflit armé, la minorité russe en Ukraine avait été persécutée, estimant que l’Occident, et pas seulement la Russie, avait également commis des «erreurs fatales».

Le chef de l’AfD a également déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les drones survolant le territoire allemand soient russes. Si le chancelier allemand Friedrich Merz le croit, il doit en apporter la preuve, a-t-il lancé.

Parallèlement, les tensions s’exacerbent au sein de l’AfD concernant les contacts de certains de ses dirigeants avec la Russie.

Les liens avec la Russie divise l’AfD

Le député bavarois Rainer Rothfuss s’est attiré les foudres de la direction du parti. Il avait obtenu l’autorisation du département des affaires étrangères de son parti pour se rendre à Sotchi, mais il s’est avéré par la suite que, dans sa demande, il avait dissimulé le fait que l’un de ses interlocuteurs était l’ancien président russe Dmitri Medvedev.

La semaine dernière, les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates ont déclenché un débat au Bundestag, au cours duquel les contacts de l’AfD avec la Russie ont été perçus comme une menace pour la sécurité allemande. Les députés de la coalition et les Verts ont accusé l’AfD de jouer le rôle de «cheval de Troie de la Russie».