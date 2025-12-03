L’histoire inspirante de Fakher : « Je suis la preuve qu’un handicap n’est pas un obstacle »

Fakher, 28 ans, a toujours rêvé d’ouvrir sa propre entreprise. Originaire de Sfax, dans l’ouest de la Tunisie, il a rencontré des difficultés pour trouver un emploi en raison d’un handicap.

Avec le soutien de l’OIM, il a pu développer des compétences en marketing digital aux côtés d’autres jeunes entrepreneurs de la région. La formation, conçue pour être inclusive et participative, offrait non seulement des connaissances techniques, mais aussi un espace pour échanger avec d’autres aspirants entrepreneurs partageant les mêmes ambitions.

Aujourd’hui, Fakher lance sa propre plateforme de e-commerce, créant ainsi des opportunités de travail pour lui-même et pour d’autres. « Je suis la preuve qu’un handicap n’est pas nécessairement un obstacle », dit-il.

En cette Journée internationale des personnes handicapées, nous célébrons les droits et les contributions de toutes les personnes en situation de handicap et réaffirmons notre engagement à ne laisser personne de côté afin que le développement puisse se concrétiser pour le bénéfice de tous et toutes.

Cette initiative est mise en œuvre dans le cadre du projet Migration et Développement en Afrique du Nord (NAMAD), financé par UK International Development et mis en œuvre par l’OIM.

Communiqué