Mehdi Ben Gharbia en grève de la faim | Sa sœur alerte sur son état de santé

L’ancien ministre et homme d’affaires Mehdi Ben Gharbia refuse de suspendre sa grève de la faim, malgré la dégradation de son état de santé, alerte sa sœur.

Dans un post publié dans la soirée de ce mardi 3 décembre 2025, Amel Ben Gharbia a lancé un cri de détresse : «Mehdi pèse 58 kilos et refuse de suspendre la grève de la faim. Il réclame encore la vérité dans l’affaire de Rahma. Mon frère est en danger. Mon frère n’est pas un tueur, revenez à la raison. »

Notons que Mehdi Ben Gharbia qui est détention depuis octobre 2021, Mehdi Ben Gharbia a entamé une grève de la faim le 10 novembre dernier, et ce, pour protester contre le mandat de dépôt émis à son encontre dans le cadre du meurtre de Rahma Lahmar (dont le corps sans vie avait été retrouvé au niveau de Aïn Zaghouan en septembre 2020)

Rappelons par ailleurs, que le meurtrier de Rahma, a été arrêté à l’époque et a été placé en détention après ses aveux.