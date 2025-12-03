CRLDHT | Rassemblement à Paris pour défendre les libertés en Tunisie

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a appelé à un rassemblement ce samedi 6 décembre 2025 à Paris afin de dénoncer les jugements prononcés par la Cour d’appel dans l’affaire de «complot».

« Le 27 novembre, la Cour d’appel a prononcé 824 ans de prison contre journalistes, opposants, avocats et défenseur·e·s des droits humains, au terme d’un procès sans accusés, sans débats, sans justice », indique le CRLDHT dans un communiqué publié en solidarité avec les condamnés.

La même source a par ailleurs déploré l’arrestation de l’avocat Ayachi Hammami et de Chaïma Issa, membre du FSN, ainsi « l’acharnement contre les associations et les journalistes», estimant que cette situation « montre une chose : le pouvoir veut faire taire tout le pays».

Et d’ajouter : « Pendant que la justice est utilisée comme une arme, l’échec social et économique est total : Gabès étouffe sous la pollution, la pauvreté explose, les jeunes partent, et le régime prépare des attaques contre les syndicalistes et l’UGTT», lit-on encore dans le communiqué qui appelle à un rassemblement samedi à partir de 15h, à La fontaine des Innocents située place Joachim du Bellay dans le 1er arrondissement de Paris.