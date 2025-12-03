Journées cinématographiques de Carthage | Les jurys 2025

La 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) a révélé, ce mardi 3 décembre 2025, les membres des jurys pour les longs métrages fiction et documentaires ainsi que pour les courts-métrages.

Jury de la compétition officielle des longs métrages fiction :

Najwa Najjar Présidente du jury – Écrivaine et réalisatrice (Palestine)

Jean-Michel Frodon – Critique de cinéma (France)

Lotfi Achour – Réalisateur et producteur (Tunisie)

Kantarama Gahigiri – Scénariste et réalisatrice (Rwanda)

Lotfi Bouchouchi – Réalisateur et producteur (Algérie)

Les Journées cinématographiques de Carthage du 13 au 20 décembre 2025.

Jury de la compétition officielle des longs-métrages documentaires:

Raja Amari (Présidente du jury) réalisatrice et scénariste (Tunisie)

Eliane Raheb réalisatrice et productrice (Liban)

Alassane Diago Réalisateur (Sénégal)

Laura Nicolov Productrice (France)

Nadia Kaabi Linke Artiste conceptuelle (Tunisie)

Jury de la compétition officielle des court métrages et de Carthage Ciné Promesse :

Hikmat Al-Beedhani – Président du jury cinéaste et professeur (Irak)

Bassirou Niang – Critique de cinéma et poète (Sénégal)

Elias Khlat – Réalisateur et Producteur (Liban)

Nadia Raïs – Artiste visuelle et réalisatrice(Tunisie)

Sara Suleiman – Réalisatrice et chercheuse (Soudan)

Jury de la compétition officielle de la Première Œuvre Tahar Cheriaa :