Journées cinématographiques de Carthage | Les jurys 2025

La 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) a révélé, ce mardi 3 décembre 2025, les membres des jurys pour les longs métrages fiction et documentaires ainsi que pour les courts-métrages.
Jury de la compétition officielle des longs métrages fiction :
- Najwa Najjar Présidente du jury – Écrivaine et réalisatrice (Palestine)
- Jean-Michel Frodon – Critique de cinéma (France)
- Lotfi Achour – Réalisateur et producteur (Tunisie)
- Kantarama Gahigiri – Scénariste et réalisatrice (Rwanda)
- Lotfi Bouchouchi – Réalisateur et producteur (Algérie)
Jury de la compétition officielle des longs-métrages documentaires:
- Raja Amari (Présidente du jury) réalisatrice et scénariste (Tunisie)
- Eliane Raheb réalisatrice et productrice (Liban)
- Alassane Diago Réalisateur (Sénégal)
- Laura Nicolov Productrice (France)
- Nadia Kaabi Linke Artiste conceptuelle (Tunisie)
Jury de la compétition officielle des court métrages et de Carthage Ciné Promesse :
- Hikmat Al-Beedhani – Président du jury cinéaste et professeur (Irak)
- Bassirou Niang – Critique de cinéma et poète (Sénégal)
- Elias Khlat – Réalisateur et Producteur (Liban)
- Nadia Raïs – Artiste visuelle et réalisatrice(Tunisie)
- Sara Suleiman – Réalisatrice et chercheuse (Soudan)
Jury de la compétition officielle de la Première Œuvre Tahar Cheriaa :
- Mariam Naoum – Présidente du jury – Scénariste (Egypte)
- Ibrahim Letaief – Réalisateur et producteur (Tunisie)
- Salam Zampaligré – Réalisateur (Burkina Faso)
