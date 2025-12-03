CULTURETunisie

Journées cinématographiques de Carthage | Les jurys 2025

3 décembre 20253 décembre 2025
Journées cinématographiques de Carthage | Les jurys 2025

La 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) a révélé, ce mardi 3 décembre 2025, les membres des jurys pour les longs métrages fiction et documentaires ainsi que pour les courts-métrages.

Jury de la compétition officielle des longs métrages fiction :

  • Najwa Najjar Présidente du jury – Écrivaine et réalisatrice (Palestine)
  • Jean-Michel Frodon – Critique de cinéma (France)
  • Lotfi Achour – Réalisateur et producteur (Tunisie)
  • Kantarama Gahigiri – Scénariste et réalisatrice (Rwanda)
  • Lotfi Bouchouchi – Réalisateur et producteur (Algérie)
  • Les Journées cinématographiques de Carthage du 13 au 20 décembre 2025.

Jury de la compétition officielle des longs-métrages documentaires:

  • Raja Amari (Présidente du jury) réalisatrice et scénariste (Tunisie)
  • Eliane Raheb réalisatrice et productrice (Liban)
  • Alassane Diago Réalisateur (Sénégal)
  • Laura Nicolov Productrice (France)
  • Nadia Kaabi Linke Artiste conceptuelle (Tunisie)

Jury de la compétition officielle des court métrages et de Carthage Ciné Promesse :

  • Hikmat Al-Beedhani – Président du jury cinéaste et professeur (Irak)
  • Bassirou Niang – Critique de cinéma et poète (Sénégal)
  • Elias Khlat – Réalisateur et Producteur (Liban)
  • Nadia Raïs – Artiste visuelle et réalisatrice(Tunisie)
  • Sara Suleiman – Réalisatrice et chercheuse (Soudan)
Jury de la compétition officielle de la Première Œuvre Tahar Cheriaa :

  • Mariam Naoum – Présidente du jury – Scénariste (Egypte)
  • Ibrahim Letaief – Réalisateur et producteur (Tunisie)
  • Salam Zampaligré – Réalisateur (Burkina Faso)

