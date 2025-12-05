La FA révèle les sanctions décidées contre Hannibal Mejbri

La Fédération anglaise de football (FA) a révélé, ce vendredi 5 décembre 2025, les sanctions décidées contre Hannibal Mejbri après qu’il ait craché sur des supporters de Leeds United lors d’un match en octobre dernier.

La commission réglementaire indépendante a ainsi décidé de suspendre Hannibal Mejbri, international tunisien évoluant en tant que milieu de terrain à Burnley, pour quatre matchs, indique la FA.

Il a par ailleurs été condamné à une amende de 15.000 livres sterling (environ 20 000 dollars), d’autant qu’il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Y. N.