Tunisie – Palestine en live streaming : Coupe Arabe 2025

Ce jeudi à 15h30 (heure de Tunis), Tunisie affronte Palestine au Lusail Stadium (Qatar) pour la 2ᵉ journée du groupe A de la Coupe Arabe FIFA 2025 — un rendez-vous déterminant pour les « Aigles de Carthage ».

Après la défaite décevante 0-1 face à la Syrie lors de la première journée, les Tunisiens n’ont plus le choix : il faut gagner. Avec la pression des supporters tunisiens et l’envie de sauver l’honneur, l’équipe nationale doit relever la tête face à une Palestine galvanisée après son succès surprise contre le pays hôte, le Qatar.