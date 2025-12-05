Coupe du monde 2026 | Les adversaires de l’équipe de Tunisie

Après le tirage au sort ce vendredi soir, la Tunisie, 40e au classement Fifa, connaît désormais ses adversaires pour la Coupe du monde 2026.

Pour sa 7e participation mondiale, l’équipe de Tunisie a hérité du groupe F, avec les Pays-Bas, le Japon et un adversaire barragiste européen qui sera connu en mars prochain.

Rappelons que c’est avec un sans faute et sans encaisser un seul but, que les Aigles de Carthage ont validé leur billet pour cette Coupe du monde.

On notera que la finale de la CM 2026 est prévue au MetLife Stadium au New Jersey, le 19 juillet prochain