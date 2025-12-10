Crise à Gabès | Nathalie Oziol (LFI) dénonce la complicité de la France

Face à la crise environnementale qui secoue Gabès, où les rejets polluants du Groupe chimique tunisien (GCT) provoquent des hospitalisations massives pour détresse respiratoire, Nathalie Oziol députée de La France insoumise a interpelé le gouvernement français sur sa « complicité » dans cette catastrophe écologique

Cette situation dramatique ne peut être dissociée de la responsabilité internationale, a-t-elle déploré, ce mercredi 10 décembre à l’Assemblée en lançant : « Allez-vous agir pour que la France cesse d’être complice de l’intoxication des sols, des eaux et des habitants en Tunisie? » en s’adressant au gouvernement.

Nathalie Oziol considère que dans cette catastrophe écologique et sanitaire qui empoisonne les sols, l’eau et les habitants à Gabès la responsabilité de la France doit être dénoncée et des solutions doivent être impérativement trouvée.

Et de rappeler : « Depuis septembre, au moins 310 personnes ont été hospitalisées pour des difficultés à respirer, à cause du Groupe chimique tunisien, spécialisé dans la transformation du phosphate ».

Notons qu’en Tunisie, des manifestation en soutien à Gabès sont régulièrement organisées depuis début septembre et qu’une plainte réclamant l’arrêt des unités polluantes a été déposée afin de mettre fin ç un crime environnemental qui dure depuis plus de 50 ans.

