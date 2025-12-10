Manifestation pour les libertés ce samedi 13 décembre à Tunis

Les activistes de la société civile et des partis politiques de l’opposition organisent une nouvelle manifestation pour les libertés, ce samedi 13 décembre 2025 à Tunis.

Dénonçant des atteintes aux droits et aux libertés en Tunisie, les organisateurs, parmi lesquels on compte la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), ont appelé à se mobiliser en nombre pour cette 4e marche consécutive organisée à Tunis, contre le pouvoir en place.

Un rassemblement est donc prévu à 15h devant le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) pour se diriger vers la place de l’Indépendance afin de se dresser contre l’injustice et la répression et à défendre les droits et les libertés, indique la LTDH dans son appel à manifester diffusé ce mercredi 10 Décembre, à l’occasion de la Journée internationale des droits humains.

Y. N.