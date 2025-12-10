L’Étoile du Sahel dévoile la composition de son staff technique

Après avoir officialisé le retour de Mohamed Mkacher à la tête de l’équipe seniors de football, la direction de l’Étoile sportive du Sahel (ESS) a dévoilé la composition officielle du staff technique qui accompagnera l’entraîneur principal.

Mohamed Mkacher a signé un contrat qui court jusqu’au 30 juin 2027, indique l’ESS, en précisant la composition du staff technique :