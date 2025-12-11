Médenine | Enquête pour meurtre après la découverte de deux corps sans vie

Portés disparus depuis novembre, deux hommes originaires de Médenine ont été découverts morts près d’une terre agricole située du côté de Béni Khédache.

Le Parquet près le tribunal de première instance de Médenine a ordonné l’ouverture d’une instruction pour homicide volontaire avec préméditation, a indiqué le porte-parole du Tribunal Touhami Bsissa dans une déclaration aux médias.

La même source a ajouté que la macabre découverte a été faite par un citoyen qui a signalé aux autorités sécuritaires la présence de fortes odeurs nauséabondes émanant de deux corps portant des traces de coups et de blessures.

Les premiers éléments ont révélé que les deux victimes sont bien les deux jeunes hommes portés disparus et recherchés par leurs familles ont signalé leur disparition le mois dernier à la police de Ben Guerdane.

