Report du procès de Borhen Bssais et Mourad Zeghidi

Les journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi devront encore rester en détention après le rejet, ce jeudi 11 décembre 2025, de leur demande de libération.

Borhen Bssais et Mourad Zeghidi ont comparu ce jour devant la chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis, qui a par ailleurs décidé de reporter l’affaire au 11 janvier 2026.

Détenus depuis le 11 mai 2024, les deux journalistes avaient été poursuivis dans un premier temps dans une affaire de diffamation sur la base du décret 54, écopant d’une peine réduite à huit mois en appel.

Peu avant leur remise en liberté prévue en janvier, il ont fait l’objet d’un nouveau mandat de dépôt pour des faits d’enrichissement illicite et de blanchiment d’argent…

Y. N.