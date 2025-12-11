Tunisie | Bilel Chaouachi écope de 55 ans de prison pour terrorisme  

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du Tribunal de première instance de Tunis a rendu, hier, mercredi 10 décembre 2025 un jugement condamnant Bilel Chaouachi, un dirigeant de l’organisation interdite Ansar Al-Charia et de l’organisation terroriste Jibhat Al-Nosra et État islamique (Daech) en Syrie, à 55 ans de prison.

Selon Diwan FM, citant une source judiciaire, Bilel Chaouachi a été inculpé pour avoir combattu dans les rangs de Daech en Syrie. Il aurait aussi téléchargé via Internet des vidéos faisant l’apologie d’actes terroristes en Tunisie, notamment des attaques ciblant le bus de la sécurité présidentielle en janvier 2016.

Il est tout de même utile de rappeler que, lors de son passage en Syrie, Bilel Chaouachi était sous le commandement de l’actuel président de la Syrie, Ahmed Al-Charaa, ancien chef de Jibhat Al-Nosra, puis de Hayat Tahrir al-Cham. Il a eu beaucoup moins de chance que celui dont le nom de guerre était Abou Mohammed Al-Joulani.

