Al Baraka réunit en webinaire ses filiales en Jordanie, Tunisie et Algérie  

Al Baraka Islamic Bank, l’une des principales banques du Bahreïn, a organisé un webinaire sur le financement du commerce international, réunissant les entités du Groupe Al Baraka en Jordanie, en Tunisie et en Algérie. Le but étant de favoriser l’échange d’expertise bancaire et à renforcer la coopération entre les entités du groupe bancaire.

Cette collaboration soutient la croissance des activités des trois établissements et le développement des solutions de financement du commerce international performantes, destinées à divers secteurs d’activité.

L’événement, qui s’est tenu le 3 décembre 2025, a vu la participation de représentants d’entreprises et d’institutions bahreïnies de premier plan, avec un total de 45 participants, reflétant l’intérêt du secteur privé local pour la diversité des solutions de financement du commerce international proposées par Al Baraka Islamic Bank.

Les échanges enrichissants ont permis de mieux comprendre les exigences du marché, renforçant ainsi les efforts conjoints pour développer des produits et services bancaires et financiers répondant aux besoins croissants des entreprises au Bahreïn et ailleurs.

Le webinaire a abordé un large éventail de sujets pointus, notamment les mécanismes facilitant le commerce transfrontalier, les stratégies d’amélioration de l’efficacité opérationnelle des lettres de crédit et des encaissements, ainsi que les méthodes de réduction des risques liés au commerce international. Il a également examiné les meilleures pratiques des unités du groupe Al Baraka dans la région.

Des équipes spécialisées ont présenté des opportunités clés pour la création de solutions de financement adaptées aux besoins évolutifs des entreprises à Bahreïn et dans les pays participants.

L’événement s’est conclu par l’engagement d’organiser de nouvelles initiatives conjointes renforçant la coopération entre les entités du Groupe Al Baraka et stimulant le développement de produits et services de financement du commerce de pointe. Cette démarche vise à consolider la position d’Al Baraka Islamic Bank en tant que partenaire stratégique des entreprises de la région.

À cette occasion, le Dr Adel Abdullah Salem, PDG d’Al Baraka Islamic Bank, a déclaré : «Ce webinaire marque une étape importante dans nos efforts pour renforcer la collaboration au sein du Groupe Al Baraka. Il a facilité de précieux échanges d’expertise et ouvert de nouvelles perspectives d’intégration entre les équipes de Bahreïn, de Jordanie, de Tunisie et d’Algérie. Cet événement a constitué une excellente plateforme pour partager les meilleures pratiques soutenant notre transformation stratégique dans le domaine du financement du commerce.»

