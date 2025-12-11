Tout savoir sur la billetterie des JCC 2025

Les organisateurs des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), ont dévoilé, ce jeudi 11 décembre 2025, le système de billetterie adopté pour la 36e édition de ce festival incontournable

L’achat en ligne est ouvert dès aujourd’hui, offrant la possibilité d’acquérir des tickets pour l’intégralité des films du festival.

L’achat direct aux guichets débutera le 13 décembre. Ce dernier est limité à l’acquisition des programmes du jour même et du jour suivant.

Dans les deux cas (en ligne et aux guichets), l’achat est limité à trois (03) billets par film et par personne.

Les guichets physiques :

La Cité de la Culture propose une vente continue de 9h00 à 21h30 du 14 au 20 décembre; exceptionnellement, la vente le 13 décembre sera de 9h00 à 14h00.

Les salles du Centre-Ville de Tunis assurent la vente uniquement le matin, de 9h00 à 14h00, du 13 au 20 décembre 2025.

Les salles de cinéma L’Agora, Cinémadart et Alhambra Zephyr assurent également une vente continue de 9h00 à 21h30, du 13 au 20 décembre.

Les tarifs ont été fixés à 6 dinars tunisiens pour le grand public et à 3 D.T. pour le tarif réduit destiné aux élèves et étudiants.