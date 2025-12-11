Berd | Prêt vert de 10 millions d’euros à Amen Bank

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) et l’Union européenne (UE) ont signé un prêt senior non garanti de 10 millions d’euros avec Amen Bank, l’une des principales banques privées de Tunisie. Ce premier prêt accordé dans le cadre du mécanisme de financement de l’économie verte de la Berd en Tunisie permettra à Amen Bank de refinancer le secteur privé tunisien, notamment les micro, petites et moyennes entreprises (PME), tout en promouvant l’égalité d’accès au financement vert pour les femmes et les hommes.

Cette initiative soutient la transition de la Tunisie vers une économie verte en augmentant le financement des technologies et services sobres en carbone et résilients au changement climatique.

Ce prêt est assorti d’un programme de coopération technique financé par la Berd et l’UE. Il aidera Amen Bank dans la préparation, la mise en œuvre, la vérification et le suivi de ses projets, et assurera la formation et le renforcement des capacités de son personnel afin de promouvoir l’égalité d’accès au financement climatique.

Par ailleurs, l’UE accordera des subventions incitatives à l’investissement une fois les investissements verts menés à bien et vérifiés.

Ces subventions visent à encourager les PME éligibles à adopter plus rapidement les technologies climatiques de pointe.

Ce financement bénéficie également du soutien du Fonds de change (TCX), un mécanisme soutenu par l’UE qui renforce les marchés financiers dans les économies en développement et propose une couverture de change aux banques tunisiennes à coûts réduits.

Amen Bank est une société par actions au capital de 174,6 millions de dinars tunisiens, dont 66,44 % sont détenus par le Groupe Amen, un acteur majeur de la finance privée tunisienne, reconnu pour son engagement en faveur de l’innovation, de la performance et du soutien à long terme à ses clients.

En juin 2025, Amen Bank figurait au sixième rang des banques tunisiennes, avec une part de marché de 8,5 % en termes d’encours de dépôts et de prêts.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la Berd a investi 2,9 milliards d’euros dans 83 projets à travers le pays, dont 66 % dans le secteur privé.

Communiqué.