Bruxelles célèbre l’or vert de la Tunisie

L’Ambassade de Tunisie à Bruxelles a organisé, en collaboration avec l’Office National du Tourisme Tunisien et l’hôtel SOFITEL Bruxelles-Europe, une soirée de promotion de l’huile d’olive et de la gastronomie tunisienne, dédiée notamment aux professionnels de la distribution et de la restauration et aux médias spécialisés ainsi qu’à des responsables belges et de l’Union européenne.

Dans son mot d’ouverture, M. Sahbi Khalfallah, Ambassadeur de Tunisie à Bruxelles, a mis l’accent sur les récoltes record d’huile d’olive en Tunisie pendant les deux dernières années et sa qualité exceptionnelle qualité, ce qui lui a valu de nombreux prix internationaux remportés par différentes marques.

La soirée a été animée par le Chef gastronomique tunisien M. Mounir Arem, qui a présenté des plats à base d’huile d’olive et inspirés de l’art culinaire ancestral tunisien.

L’événement a été l’occasion de présenter une sélection exceptionnelle d’huiles d’olives extra vierges, pressées à froid, ainsi que des produits du terroir et artisanaux, le tout accompagné par des interprétations de musique tunisienne.

Cet événement est venu clôturer le « Mois culturel Tunisien en Belgique: de Carthage, à Bruxelles ».

L’Ambassade de Tunisie présente ses vifs remerciements au Chef Mounir Arem, restaurant le Baroque, Tunis, MM. Hervé Denise et Alexandre Herrera du SOFITEL Bruxelles-Europe, et leurs équipes, M. Walid Khalifa, luthiste, et la Maison Terre d’Artisanat.

Communiqué