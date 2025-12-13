Les JCC dévoilent le Maître de cérémonie de l’ouverture de sa 36ᵉ édition

Les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) ont dévoilé le Maître de cérémonie de l’ouverture de sa 36ᵉ édition prévue dans la soirée de ce samedi 13 décembre 2025.

C’est Amine Ben Hamza qui assurera l’ouverture de la 36ᵉ édition, qui sera par ailleurs retransmise en direct sur la Télévision Tunisienne et la Radio nationale Tunisienne, ainsi que les différentes chaînes de la Radio Tunisienne.

Rappelons que les billets sont disponibles en ligne et en guichets physiques et que les tarifs ont été fixés à 6 Dinars Tunisiens (D.T.) pour le grand public et à 3 D.T. pour le tarif réduit destiné aux élèves et étudiants.