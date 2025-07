Commerce et investissement | La Tunisie met le cap sur la Chine

Tap, l’agence officielle d’information tunisienne, a publié l’article suivant intitulé «La Tunisie cherche à construire des relations commerciales et d’investissement avec la Chine au-delà des marchés traditionnels» où elle souligne le nouveau tropisme chinois de la Tunisie qui cherche à diversifier ses partenariats internationaux et sortir du tête à tête harassant avec ses deux partenaires historiques : l’Union européenne et les Etats-Unis.

Ces derniers mois, les entreprises chinoises ont renforcé leur présence en Tunisie, tant en fournissant des produits de haute technologie qu’en investissant dans plusieurs secteurs clés tels que l’exploitation minière.

Les observateurs considèrent cette tendance comme s’inscrivant dans les efforts plus vastes déployés par la Tunisie pour diversifier ses partenariats et s’implanter au-delà des marchés traditionnels.

Un événement récent important a été la visite d’une délégation du groupe public chinois Wuhan Yangluo Port Services Co., Ltd., conduite par son PDG Xu Baowei. La délégation a rencontré des représentants du gouvernement, dont le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, afin d’explorer de nouvelles pistes de coopération en matière de commerce et d’investissement.

Tap présente dans ce rapport les étapes clés de l’évolution des relations sino-tunisiennes, notamment le premier déploiement de bus de fabrication chinoise, ainsi que l’avancement de projets majeurs tels que le pont de Bizerte et le stade olympique d’El Menzah.

Visite d’une délégation chinoise et nouveaux horizons

La délégation chinoise de haut niveau de Wuhan Yangluo Port Services Co., Ltd. est arrivée à Tunis pour explorer les opportunités de coopération commerciale et d’investissement.

Selon le ministère du Commerce, cette visite, prévue jusqu’au 29 juillet 2025, s’inscrit dans le prolongement des discussions menées lors de la 4e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique à Changsha en juin 2025, où M. Abid a conduit la délégation tunisienne.

M. Abid a souligné l’importance de cette visite, qui constitue une opportunité d’accroître les échanges commerciaux et d’établir des partenariats mutuellement bénéfiques.

Xu Baowei, pour sa part, a souligné l’intérêt du groupe pour l’exploration de diverses opportunités d’investissement et la promotion de produits tunisiens à fort potentiel, tels que l’huile d’olive et les dattes, sur le marché chinois.

Le groupe chinois a exprimé sa volonté de soutenir les entreprises tunisiennes sur les plans logistique, financier et procédural afin de garantir un meilleur accès au marché chinois.

La délégation a également rencontré les responsables du Centre de promotion des exportations (Cepex) et environ 25 entreprises tunisiennes à fort potentiel d’exportation.

Des opportunités inexploitées mais prometteuses

En 2024, les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine ont atteint 9,2 milliards de dinars tunisiens, soit une croissance de 8 % par rapport à 2023. [Mais la balance commerciale entre les deux pays reste très déséquilibrée en faveur de la Chine, premier déficit commercial de notre pays depuis de nombreuses années. Ce que la Tap n’a pas cru devoir rappeler].

Le Cepex estime que la Tunisie dispose d’un potentiel d’exportation inexploité de plus de 214 millions de dollars américains sur le marché chinois, dont près de 20 millions de dollars américains pour l’huile d’olive, 15 millions de dollars américains pour les produits de la mer et 2,5 millions de dollars américains pour les dattes [En attendant leur réalisation, ces performances espérées restent du domaine des wishful thinking].

L’Institut national de la statistique fait état d’une croissance constante des échanges commerciaux entre les deux pays, malgré les difficultés liées à la géographie et aux coûts de transport.

L’Institut a également souligné les possibilités de renforcement des transferts de technologie et des investissements, notamment compte tenu de l’adhésion de la Tunisie à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca).

Pour s’adapter aux réglementations commerciales strictes de la Chine, la Tunisie intensifie ses efforts de promotion, alignant ses exportations sur les normes chinoises de qualité et d’authenticité culturelle.

Visite d’État et changements stratégiques

La visite d’État de cinq jours du président Kaïs Saïed en Chine (du 28 mai au 1er juin 2024), à l’invitation du président Xi Jinping, a marqué un tournant dans les relations bilatérales.

Elle a été couronnée par plusieurs accords de coopération, notamment sur la coopération économique et technique, le développement vert et les groupes de travail sur l’investissement.

Lors de la réunion annuelle de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII) à Pékin (du 24 au 26 juin 2025), le projet d’une mission technique en Tunisie a été confirmé afin d’évaluer les opportunités de projets de développement.

Les discussions ont également porté sur la coopération financière, sous le thème : «Connectivité pour le développement, coopération pour la prospérité».

L’ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li, a déclaré en mars 2025 que les visites de haut niveau avaient contribué à la mise en œuvre d’accords bilatéraux importants, tels que le nouveau centre de traitement du cancer à l’hôpital universitaire de Gabès.

La Chine était également l’invitée d’honneur de la 39e Foire internationale du livre de Tunis (25 avril-4 mai 2025), témoignant de liens culturels profonds.

Commerce et investissement au cœur des opportunités

Les Tunisiens ont récemment commencé à utiliser 300 nouveaux bus chinois commandés par la société de transport Transtu, pour un coût de 152 millions de dinars tunisiens. La flotte comprend 140 bus standards et 160 bus articulés, permettant de répondre aux besoins d’environ 3 millions d’habitants du Grand Tunis.

Huawei, acteur majeur des TIC en Tunisie depuis 1999, s’est récemment rendu à Fipa-Tunisie pour discuter de ses projets d’expansion.

Par ailleurs, l’entreprise chinoise Sinoma a acquis une participation majoritaire brésilienne dans une cimenterie de Djebel Oust (Zaghouan), pour un montant de 418 millions de dinars tunisiens.

Autres investissements chinois

Le projet d’usine de dérivés du brome de Shandong Haiwang Chemicals, d’un montant de 95 millions de dollars américains.

La participation d’Asia Potash dans la production de phosphate et d’engrais, en partenariat avec la Tunisie.

Le projet de Taikang Electronics de créer une nouvelle usine de composants automobiles, suite à des visites sur site et des réunions avec les autorités tunisiennes.

Le 17 juin 2025, l’entreprise chinoise chargée de la phase principale du nouveau pont de Bizerte s’est engagée à achever toutes les fondations profondes d’ici la fin de l’année. Le coût initial du projet était estimé à 761 millions de dinars tunisiens.

Dans le secteur des sports, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali a rencontré des experts chinois le 3 juin 2025 afin de finaliser les aspects techniques de la reconstruction du stade olympique d’El Menzah.

Conclusion d’accords de financement.

La Tunisie souhaite également dynamiser le tourisme chinois, comme en témoigne sa participation au Salon international du tourisme de Shanghai (27-29 mai 2025), où les responsables ont promu le tourisme culturel et durable, ainsi que les investissements hôteliers.

Malgré un déséquilibre commercial persistant en faveur des importations chinoises, la Tunisie s’emploie activement à inverser cette tendance en développant ses exportations et en capitalisant sur sa position géographique stratégique, véritable pont entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.

Ces efforts s’inscrivent dans la vision présidentielle de la Tunisie, initiée le 25 juillet 2021, visant à favoriser les relations avec les pays de l’Est, notamment la Chine, la Russie, l’Indonésie et l’Égypte.

Agence Tap.