Bardo | Des vacances scolaires magiques avec le Festival de la Marionnette

Le Centre National d’Art de la Marionnette est heureux d’annoncer la 24ᵉ édition du Festival Moncef Ben Haj Yahia des Arts de la Marionnette et du Théâtre pour Enfants, du 21 au 28 décembre 2025 à Dar El Massrahi – Bardo.

Au programme, des spectacles tunisiens et internationaux pour émerveiller petits et grands, des ateliers créatifs dédiés aux enfants et des formations pour les professionnels du domaine.

Les organisateurs promettent une ambiance festive où l’imaginaire, l’apprentissage et le plaisir se rencontrent !

Ce festival est l’occasion idéale de faire découvrir le monde du théâtre aux enfants, d’encourager leur créativité et de célébrer l’échange artistique dans un cadre chaleureux et inspirant.

Un rendez-vous incontournable pour toute la famille !