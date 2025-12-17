La juge tunisienne Monia Ammar à la Commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie

La magistrate tunisienne et experte internationale en droit international des droits de l’homme et en droit international humanitaire, Monia Ammar a été nommée membre de la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations unies sur la Syrie.

C’est ce qu’a fait savoir le Conseil des droits de l’homme en précisant que l’universitaire et chercheuse irlandaise en droit international Fionnuala Ní Aoláin, a également été nommée à la même Commission et que les deux membres rejoindront le président de la Commission, le Brésilien Paulo Sérgio Pinheiro, en remplacement des anciens membres, l’égyptien Hany Megally et la britannique Lynn Welchman.

Monia Ammar est une juge tunisienne et une experte de renommée internationale en droit international des droits de l’homme et en droit international humanitaire. Elle a joué un rôle crucial dans l’évolution juridique et sociale, tant au niveau national que régional, précise la même source en rappelant la riche carrière de la Tunisienne :

Juge principale à la Cour de Cassation en Tunisie,

Engagement auprès du CICR : De 2014 à 2016, elle a été coordinatrice régionale pour le DIH au sein du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Caire, couvrant la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Présidente de la Commission des experts indépendants arabes au sein de la Ligue des États arabes (2007).

Responsable du Comité arabe des femmes pour le DIH au sein de l’Organisation de la femme arabe (2010).

En 2019, elle a fondé le Centre Arabe de Droit International en Tunisie.

Monia Ammar est reconnue pour son travail approfondi sur des thématiques sociales et juridiques tels l’égalité des genres et la lutte contre les violences faites aux femmes.

En plus de ses activités de consultante pour des agences de l’ONU, elle est une autrice d’articles et de manuels de formation visant à renforcer les réformes législatives et la protection des droits fondamentaux.

Y. N.