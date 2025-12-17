Tarab Symphony- Concert du Nouvel An | Une soirée où chaque note promet de faire vibrer

Sous la direction du maestro Achref Bettibi , l’Orchestre Philharmonique de Tunis invite à célébrer le Nouvel An avec un programme inspiré, mêlant intensité, raffinement et esprit du tarab.

Le rendez-vous est donné pour le 1er janvier 2026 à 19h au 4ème Art pour ouvrir la nouvelle année avec un moment magique et lumineux, indiquent les organisateurs en promettant « Un voyage musical où l’émotion orientale rencontre l’éclat symphonique».

Avec la participation de la chorale Technique de Chant Arabe, encadrée par Dr Hichem Badrani, la soirée se veut comme le lancement d’un début d’année placé sous le signe de la musique et de l’émotion.

Les tickets disponibles au Conservatoire Les Solistes de Megrine (98 Rue de la République), au Conservatoire Les Solistes Jardins de Carthage (1 Rue de Carthage) uu en ligne sur Teskerti.tn