Ecole d’hiver « ADN Junior » | Initiation à la biologie moléculaire

La Cité des sciences de Tunis propose à l’occasion des vacances scolaires d’hiver, le Laboratoire « ADN Junior » , et ce pour les élèves âgés de 14 à 16 ans.

Cette école d’hiver, prévue les 26 et 27 décembre 2025 permettra l’initiation à la biologie moléculaire, par une formation théorique et pratique.

Elle permettra de découvrir l’unité fondamentale des êtres vivants, de découvrir l’expression du programme génétique, d’apprendre les bases de la biologie moléculaire, de découvrir les protocoles utilisés au laboratoire, d’utiliser des équipements scientifiques spécifiques et de s’initier à la manipulation du programme génétique.,

L’inscription se fait à l’accueil de la Cité des Sciences à Tunis.