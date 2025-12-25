L’INSSPA | Saisie de 21 tonnes de produits impropres à la consommation

À l’approche des célébrations du Nouvel An, l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a mené une vaste campagne de contrôle qui a permis de retirer du circuit plus de 21 tonnes d’aliments impropres à la consommation.

Menées dans différentes régions du pays, les opérations ont permis de fermer plusieurs établissements pour non-respect des normes d’hygiène, indique encore l’INSSPA, en soulignant que l’objectif de cette démarche est de prévenir les risques d’intoxication alimentaire liés à la forte demande de cette période festive.

Outre les 21 tonnes de produits divers saisis, les agents ont mis la main sur près de 900 gâteaux de pâtisserie stockés dans des conditions déplorables. Suite à ces inspections, 8 établissements ont fait l’objet d’une fermeture immédiate.

L’Instance a par ailleurs réaffirmé que ces campagnes se poursuivront sans relâche, tout en appelant les citoyens à la plus grande prudence et à privilégier les circuits de distribution organisés.

Y. N.