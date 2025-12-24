Algérie vs Soudan live streaming : Mahrez, Bounedjah et Amoura pour un départ idéal en CAN 2025

Aujourd’hui à 16 h (heure algérienne) au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, l’Algérie débute sa Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN) face au Soudan, un match crucial pour relancer les ambitions des Fennecs après deux éliminations précoces consécutives en phase de groupes.

Sous la houlette de Vladimir Petković, l’Algérie mise sur ses cadres offensifs comme Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah et Mohamed Amoura pour prendre rapidement l’avantage dans le Groupe E, tout en cherchant à briser une série sans victoire en CAN. En face, le Soudan, équipe combative malgré des difficultés récentes, veut surprendre et lancer sa compétition avec force détermination. Ce rendez-vous marque la première confrontation entre les deux nations en phase finale de CAN, mais l’historique reste à l’avantage des Algériens.

Suivez en direct le match Algérie Soudan CAN 2025: