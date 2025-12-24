Haltérophilie | Kerem Ben Hnia décroche 6 médailles au Qatar

Le champion tunisien Kerem Ben Hnia a réalisé une belle performance lors de la Coupe internationale du Qatar d’haltérophilie et le Championnat arabe, en décrochant 6 médailles.

La fédérartion tunisienne d’haltérophilie, qui a félciité le champion tunisien, a précisé qu’il a décroché trois médailles d’or (arraché, épaulé-jeté et total) au Championnat arabe.

Ayant également participé à la Coupe internationale du Qatar, Kerem Ben Hnia a poursuici sur sa lancée en remportant l’argent à l’arraché, le bronze à l’épaulé-jeté et l’argent au total.

Y. N.