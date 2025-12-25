Non-lieu pour l’ancien président de l’AS Kasserine

L’ancien président de l’Avenir sportif de Kasserine (ASK) Rochdi Aïdoudi a bénéficié, ce mercredi 24 décembre 2025, d’un non-lieu prononcé en première instance.

L’information a été confirmée par Borhène Yahyaoui, correspondant de Mosaïque FM à Kasserine, en citant des sources proches du dossier, tout en rappelant que l’ancien président de l’ASK était soupçonné de corruption sportive.

Il avait par ailleurs été visé par un mandat de dépôt en septembre dernier, et ce, pour des soupçons de tentative de corruption du gardien de Jendouba sport, lors d’un match de Ligue 2, ajoute encore la même source.

Y. N.