Douane | Saisie d’importantes quantités de drogues durant novembre & décembre

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé, ce mercredi 24 décembre 2025, la saisie d’importantes quantités de cocaïne et de cannabis au cours des deux derniers mois.

Ces opérations, menées aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, témoignent d’un renforcement de la vigilance sécuritaire dans la lutte contre le trafic de drogues, indique le communiqué.

L’opération la plus marquante a eu lieu au port de la Goulette, où les agents ont mis la main sur 100 kg de cannabis dissimulés dans le véhicule d’un voyageur de nationalité étrangère en provenance du port de Gênes (Italie).

La même source a également indiqué que durant la même période, les agents de la douane ont saisi, à Bouchebka, 10,5 kg de cannabis cachés dans une voiture portant une immatriculation étrangère et qui s’apprêtait à entrer en Tunisie, ou encore à Ras Jedir où un véhicule étranger a été intercepté avec 6 kg de cocaïne.

D’autres opérations ont aussi permis la saisie de 4 kg de cocaïne à Dehiba et 7 kg de cocaïne à Skhira ainsi que l’arrestation d’un passager à l’aéroport de Djerba-Zarzis, alors qu’il était en possession de cocaïne et de cannabis.

Pour l’ensemble de ces affaires, des procès-verbaux ont été établis et transmis au Parquet, indique encore la Douane qui réaffirme sa détermination à lutter contre toutes les formes de criminalité et à protéger les citoyens contre le fléau de trafic de drogue.

Y. N.