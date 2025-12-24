« Heidi et le lynx des montagnes », ce samedi, à l’IFT (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection du film d’animation « Heidi et le lynx des montagnes » de Tobias Schwarz.

La projection est prévue pour ce samedi 27 décembre à 16h à l’Auditorium et les Billets (Tarif : 6 DT) sont en vente uniquement à l’accueil de l’IFT.

—- Résumé —-

Heidi vit avec son grand-père dans un chalet à la montagne. Mais tout bascule lorsqu’elle trouve un bébé lynx blessé et décide de le soigner. Le jeune animal a désespérément besoin de retrouver sa famille vers les sommets !

À l’insu de son grand-père, Heidi et Peter décident de sauver leur nouveau compagnon. Les choses se compliquent lorsqu’un homme d’affaires cupide, Schnaittinger, veut construire une grande scierie en montagne et pose des pièges aux lynx.

Il faut maintenant protéger non seulement le lynx et sa famille, mais aussi le village et la nature qu’ils aiment tant!

Bande-annonce :