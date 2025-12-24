Les nouveaux défis du secteur du textile tunisien

Le secteur du textile en Tunisie a réussi à résister et à préserver ses performances au cours des trois dernières années, malgré un contexte économique difficile et les fluctuations géopolitiques mondiales, démontrant ainsi sa capacité de résilience et sa pérennité. Cependant, ce pilier historique de l’industrie tunisienne doit faire face à des défis majeurs qui menacent son développement et le maintien de son positionnement sur le plan international.

C’est ce qu’a indiqué le président de la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH), Haythem Bouajila, au micro d’Expresso sur Express FM, mardi 23 décembre 2025, ajoutant que ce secteur est essentiellement tourné vers l’exportation, avec un taux d’entreprises totalement exportatrices compris entre 85 % et 88 %, qu’il repose sur une forte valeur ajoutée, dans le cadre d’une stratégie axée sur la croissance, la conquête de nouveaux marchés et l’adoption des technologies modernes.

En revanche, Bouajila a mis en garde contre des facteurs qu’il a qualifiés de «secondaires», mais qui menacent l’existence des entreprises et des milliers d’emplois : entraves bureaucratiques, accès difficile au financement, cadre législatif et réglementaire contraignant et obsolète, instabilité fiscale, prix élevé de l’énergie, marché informel, exacerbation de la concurrence mondiale…

Il a également exprimé son étonnement face à la non-ratification, à ce jour, de la convention des règles d’origine euro-méditerranéennes, laquelle prévoit des exonérations douanières et offre des avantages majeurs aux industries tunisiennes. Ce qui risque d’assujettir les exportations tunisiennes, y compris les produits textiles, à des droits de douane de 12 % à partir de janvier 2026, en raison de l’absence de certificats d’origine, réduisant ainsi la marge bénéficiaire à moins de 10 %. Cette charge supplémentaire portera atteinte à la compétitivité du secteur et nuira au climat de confiance avec les partenaires étrangers, a averti Bouajila en appelant les autorités (gouvernement et assemblée) à accélérer la gestion de ce dossier, en rappelant que la Fédération a contacté l’autorité de tutelle à ce sujet sans obtenir de réponse à ce jour.

Malgré tous ces défis, le secteur du textile a réalisé des exportations d’une valeur de 3 milliards d’euros, soit environ 10 milliards de dinars, au cours des années 2023, 2024 et 2025, en plus d’échanges internes estimés à 4,5 milliards de dinars, a rappelé Bouajila.

I. B.