Carthage Symphony Orchestra | Mélodies andalouses : Le grand retour !

Après un premier concert en janvier couronné d’un succès immense, le voyage musical consacré aux Mélodies Andalouses revient pour une nouvelle soirée exceptionnelle.

Le Carthage Symphony Orchestra, dirigé par Hafedh Makni, et son chœur placé sous la direction de Mourad Gaâloul, interpréteront des waslas de malouf tunisien, algérien, marocain et libyen ainsi que un clin d’oeil à l’héritage andalou oriental, dans des arrangements symphoniques inédits signés Mohamed Makni et Wassim Makni.

C’est au Théâtre Municipal de Tunis que le rendez-vous est donné ce dimanche 21 décembre à 18h30 : On a commencé l’année en malouf… et on la termine en malouf !

Promettant un rendez-vous unique pour célébrer l’héritage andalou et la richesse des traditions musicales du Maghreb, les organisateurs rappellent que les billets ( 30, 35 et 40 dinars) sont disponibles au théâtre municipal au Boulevard des Arts à Mutuelleville ou en ligne